Le parole in conferenza stampa del nuovo allenatore del Bologna, Raffaele Palladino

Redazione VN
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L'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, si è presentato come nuovo tecnico del Bologna, dopo esser stato scelto per sostituire Domenico Tedesco. Queste le sue parole in conferenza stampa:

Volevo ringraziare la società perché in questi giorni mi hanno dato grandissima fiducia e non mi hanno prospettato una panchina, bensì un progetto e sono venuto qui per questo. Ho avuto sensazioni bellissime e positive. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo che si è perso ma sono felice, carico e determinato per intraprendere questo percorso. Ringrazio anche i tifosi per il calore con il quale mi hanno accolto.
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Sull'attacco

Piccoli lo conosco bene, credo molto in lui, così come in Dovbyk anche se purtroppo è stato fermo molto tempo, ma vogliamo rimetterlo nelle giuste condizioni. Poi c' è anche Enem. Abbiamo una bella batteria di centravanti e dobbiamo portarli a segnare il più possibile.

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