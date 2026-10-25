Le parole del centrale tedesco che torna a fare il braccetto destro nella difesa di Chivu

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato brevemente a Dazn prima di scendere in campo contro la Fiorentina:

Ogni partita è la stessa, si deve correre, lottare, giocare con cattiveria. Vincere in 10 in Champions ci ha dato fiducia, dobbiamo giocare con qualità e possiamo battere chiunque.

Nuova difesa

Questo è quello che il mister chiede, penso sia un bene per noi. Tanti gol li prendiamo su errori individuali, questo è più semplice da correggere.
FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

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