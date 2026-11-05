Grande risalita del Genoa in classifica: l'ex Empoli spiega cos'è successo in casa rossoblù
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Presente ad un evento in città legato al club rossoblù, il centrocampista del Genoa Tommaso Baldanzi ai giornalisti presenti ha raccontato il momento che sta vivendo la compagine di Daniele De Rossi:
Abbiamo sempre lavorato forte, fin dall'inizio, poi ci sono momenti nella stagione che gira meglio ed altri in cui gira peggio. Siamo stati bravi nelle ultime partite ma non abbiamo ancora fatto nulla, non è cambiato niente nel nostro approccio al lavoro quotidiano ed alle partite rispetto ad inizio campionato. Certo, gli ultimi risultati positivi ci stanno aiutando. Prossimo avversario il Milan? Squadra fortissima e sarà dura, ma abbiamo già battuto Fiorentina e Juve, due big del nostro campionato.
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