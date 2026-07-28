Tacchinardi duro sulla Juve: "Mercato difficilissimo per colpa degli esuberi. Koopmeiners? Va dato in prestito per ritrovare serenità".
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Quella attuale è un'estate particolarmente difficile per la Juventus, alle prese con un mercato comolicato in cui far quadrare i conti. E anche un ex bianconero doc come Alessio Tacchinardi, ai microfoni di gazzetta.it, non risparmia critiche:
Ha un grande allenatore, ha messo a posto la dirigenza - spiega -, ma deve fare il mercato più difficile del mondo, perché si porta dietro un carrozzone di esuberi che non la fa partire da zero, ma da -50 o -100. La Juve ha veramente difficoltà e mi dispiace che Carnevali venga giudicato per questo mercato, nonostante il carrozzone non l'abbia certo creato lui... Koopmeiners irrrecuperabile? Sì. Secondo me, ha bisogno di andare a giocare in una squadra dove ci sia un livello di pressione e di aspettative più basso. La Juve dovrebbe darlo in prestito sperando che faccia una buona annata. A Torino ha sofferto molto la pressione, perché le qualità e il piede di livello li ha: lo si vede quando gioca da dietro. Poi, però, manca di carisma e di ritmo, quindi è giusto che vada a confrontarsi un livello un po' più basso in un contesto dove non abbia sempre gli occhi addosso.
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