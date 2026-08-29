Alvini raccoglie i primi tre punti della sua stagione col Frosinone e analizza la gara vinta contro la Fiorentina
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 3-0 sul campo della Fiorentina:
Il punteggio è troppo severo per quella che è stata la partita, la Fiorentina ha avuto diverse occasioni. Noi ce la siamo giocata nel nostro stile comunque, e questo è significativo per noi. È una vittoria importante e questo mi fa piacere per squadra e società. L'interpretazione della partita è stata ottima per noi, con la Juventus avevamo subito alcuni atteggiamenti, oggi invece nei momenti di pressione ci siamo stati. La squadra è stata più lucida ed è riuscita a palleggiare meglio. Merito dei calciatori che in settimana hanno lavorato su questo. Devi avere questo atteggiamento quando giochi contro squadre di questo calibro.
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