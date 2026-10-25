La Procura federale potrebbe rivolgersi al giudice sportivo per il comportamento di Allegri
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Massimiliano Allegri è finito sotto i riflettori per delle frasi pronunciate ai margini di Napoli-Roma. La Procura federale manderà una relazione al giudice sportivo, chiamato a prendere provvedimenti.
In particolare non è stata gradita la frase: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan", pronunciata dopo la conferenza stampa. Allegri adesso rischia una multa che andrebbe a sommarsi alla giornata di squalifica procuratasi per l'espulsione a fine gara.
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