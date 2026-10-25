VIDEO - Vanoli: "Beto? Ho bisogno di più. Valdepenas uno dei migliori"

Massimiliano Allegri è finito sotto i riflettori per delle frasi pronunciate ai margini di Napoli-Roma. La Procura federale manderà una relazione al giudice sportivo, chiamato a prendere provvedimenti.

In particolare non è stata gradita la frase: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan", pronunciata dopo la conferenza stampa. Allegri adesso rischia una multa che andrebbe a sommarsi alla giornata di squalifica procuratasi per l'espulsione a fine gara.