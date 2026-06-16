Il Milan ha il suo nuovo allenatore. Ruben Amorim, ex tecnico del Manchester United, è il nuovo allenatore rossonero. Prende il posto di Massimiliano Allegri, destinato alla panchina del Napoli. Il portoghese firma un contratto di 3 anni con la società di Cardinale, che l'ha presentato così:
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Adesso è ufficiale: Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan
Il Milan ha il suo nuovo allenatore. Ruben Amorim, ex tecnico del Manchester United, è il nuovo allenatore rossonero
Seguiamo Ruben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito. Ruben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club
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