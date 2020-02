Ag. Vlahovic: “Tra un paio di stagioni varrà 100 mln. Può arrivare ai livelli di Ibrahimovic”

Darko Ristic, procuratore di Dusan Vlahovic, ha parlato del suo assistito a CalcioNapoli24 Live. Queste le sue dichiarazioni: “Come agenzia siamo con Dusan da 6-7 anni, da quando aveva 13-14 anni, e crediamo che in un paio di stagioni arriverà a valere anche 100 milioni di euro. Lo conosco bene, per me ciò che sta facendo è la normalità. Non posso dire i nomi delle squadre che lo hanno cercato, ma il mio telefono squilla in continuazione: tanti direttori sportivi mi chiamano ogni giorno. Gli piace molto giocare in Italia, si sta trovando bene alla Fiorentina. Ruolo? Si trova meglio da punta centrale. Si ispira a Zlatan Ibrahimovic, potrebbe arrivare ai suoi livelli”.