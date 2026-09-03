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Rosario Abisso torna ufficialmente a disposizione dell’AIA. Il Tribunale federale nazionale ha accolto il ricorso presentato dall’arbitro della sezione di Palermo, riconoscendo l’illegittimità della delibera con cui, lo scorso 1° luglio, era stata decisa la sua dismissione. Il direttore di gara era stato escluso dagli organici arbitrali a causa del limite massimo di permanenza nel ruolo. La decisione federale cambia però lo scenario e permette ad Abisso di rientrare immediatamente tra gli arbitri disponibili.

Il provvedimento riapre così al fischietto siciliano le porte della massima categoria arbitrale, consentendogli di essere nuovamente inserito nell’organico per la stagione 2026-27. Al centro della decisione c’è proprio il criterio legato agli anni di permanenza nel ruolo, considerato dal Tribunale non sufficiente per giustificare l’esclusione dell’arbitro.