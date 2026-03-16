VIDEO VN – “Una Fiorentina mai vista, Vanoli azzecca tutto”

Cremonese-Fiorentina finisce 1-4: balzo importante dei viola verso la salvezza. Il commento a caldo del nostro vicedirettore

Parisi e Dodò trascinano, Piccoli e Gudmundsson finalmente decisivi, ma funziona tutto stasera nella Fiorentina. Solo qualche brivido sul 3-1, ma la squadra ha resistito dimostrando di aver fatto uno step di crescita. Guarda e commenta