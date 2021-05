Vlahovic irrompe nella top ten della “Scarpa d’Oro” 2020-21!

Il cannoniere serbo della Fiorentina scala anche la graduatoria europea, in cui domina Lewandowski

Grazie alla doppietta segnata contro la Lazio Dusan Vlahovic si è portato a quota 21 reti nella graduatoria stagionale in Serie A. Solo Ronaldo, in questo momento, ha segnato più gol dell'attaccante viola in questo campionato.