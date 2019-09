Verso Fio-Juve: alcuni settori già esauriti. E tifosi bianconeri in massa

Alcuni settori già esauriti, la Maratona, la curva Fiesole e anche la tribuna sono pienissime. Maggiore disponibilità c’è in Ferrovia, da dove è venuto via il VC Vieusseux. Ma per La Nazione si andrà comunque oltre le 35.000 presenze per la Juve. L’effetto Commisso (che tornerà per la partita) i tanti tifosi juventini (sarà un esodo di massa), l’abbonamento a 18 gare e forse una coreografia come ai vecchi tempi. Contro i bianconeri sarà una sfida tra Davide e Golia e per questo la spinta della città potrà trasformarsi in un valore aggiunto. Anche il meteo, al momento, pare mettere in preventivo piogge.