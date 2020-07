Non sono tante le trasferte storicamente “antipatiche” per la Fiorentina, ma quella di Lecce, purtroppo per i viola, va annoverata fra queste e, potremmo aggiungere, anche da sempre, visto che fin dalle prime sfide in serie B disputate 90 anni fa, i salentini hanno reso la vita molto difficile fra le proprie mura.

Non è una caso, ad esempio, che la prima vittoria gigliata a Lecce risalga al 1995 in coppa Italia, nella stagione in cui la squadra di Ranieri trionfò, poi, in finale sull’Atalanta. Per attendere il primo successo in A – scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione – i tifosi viola dovettero aspettare altri 10 anni, quando la squadra di Prandelli si impose per 3-1 nel settembre 2005, dopo che, precedentemente, allo stadio di «Via del Mare» avevano rimbalzato, in campionato, i viola di Antognoni, Baggio e Batistuta.

Bilancio negativo, quindi, quello dei viola a Lecce in cui, su 18 gare ufficiali disputate, hanno subito 7 sconfitte, riuscendo a conquistare 4 vittorie di cui solo 2 in A, l’ultima delle quali facilmente ricordabile, visto che risale al successo di misura del 6 maggio 2012 grazie al gol di Cerci che regalò alla squadra di Guerini (subentrato a Delio Rossi) la salvezza matematica con un turno d’anticipo, al termine di un campionato decisamente tribolato.