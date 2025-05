Per quello che concerne la Coppa Italia [LEGGI IL TABELLONE DELL'EDIZIONE APPENA TERMINATA] iniziamo la carrellata di date a ritroso, cioè dalla finale che si disputerà mercoledì 13 maggio 2025. Le semifinali, quasi sicuramente, avranno luogo il 4 marzo ed il 22 aprile, mentre, andando a ritroso, segnaliamo il 10 e l'11 febbraio come date in cui si dovrebbero tenere i quarti di finale. Gli ottavi, ossia il turno in cui entrano in gioco le "big", si giocheranno spalmati fra il 17 dicembre (in un mese già abbastanza "intasato") ed il 7 e 14 gennaio.

Il 2° turno di Coppa Italia, invece, dovrebbe giocarsi a Ferragosto, mentre il 1° turno si disputeràla settimana precedente, con il turno preliminare in programma molto probabilmente il 2 e il 3 agosto. Da luglio 2025 (col campionato mondiale per club) a fine maggio 2026 potrebbero attenderci, quindi, quasi 300 giorni di gare a ciclo continuo disputate a ritmi maniacali che potrebbero creare, come già evidenziato, grossi problemi al regolare svolgimento delle competizioni nazionali, soprattutto nel caso di eventuali partite sospese e/o rimandate che difficilmente potrebbero trovare un giorno libero per essere recuperate.

Questa paradossale ed insostenibile situazione renderà inevitabilmente necessario, se non obbligatorio, il ritorno immediato della Serie A a 18 squadre entro pochi anni, in modo da poter avere a disposizione qualche preziosa data in più per poter organizzare gli appuntamenti nazionali in maniera più adeguata e meno rischiosa. Leggi il calendario con le date della stagione 2025-26