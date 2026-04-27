SERIE A 2025-26
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VIOLA NEWS statistiche Serie A – Le gare del 35° turno. Il 4 maggio potrebbe arrivare la salvezza sicura
SERIE A 2025-26
Serie A – Le gare del 35° turno. Il 4 maggio potrebbe arrivare la salvezza sicura
I tabellini aggiornati, i risultati e le dirette testuali in tempo reale delle gare del campionato di Serie A 2025-26
Di seguito il programma delle gare della 35ª giornata di Serie A (SEGUI LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE) ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
35° GIORNATA
|Venerdì 1 maggio 2026
|PISA-LECCE
|20:45
|Reti:
|Sabato 2 maggio 2026
|UDINESE-TORINO
|15:00
|Reti:
|COMO-NAPOLI
|18:00
|Reti:
|ATALANTA-GENOA
|20:45
|Reti:
|Domenica 3 maggio 2026
|BOLOGNA-CAGLIARI
|12:30
|Reti:
|SASSUOLO-MILAN
|15:00
|Reti:
|JUVENTUS-HELLAS VERONA
|18:00
|Reti:
|INTER-PARMA
|20:45
|Reti:
|Lunedì 4 maggio 2026
|CREMONESE-LAZIO
|18:30
|Reti:
|ROMA-FIORENTINA
|20:45
|Reti:
|LEGGI LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE
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