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VIOLA NEWS statistiche Serie A – Le gare del 35° turno. Il 4 maggio potrebbe arrivare la salvezza sicura

SERIE A 2025-26

Serie A – Le gare del 35° turno. Il 4 maggio potrebbe arrivare la salvezza sicura

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I tabellini aggiornati, i risultati e le dirette testuali in tempo reale delle gare del campionato di Serie A 2025-26
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

SERIE A 2025-26

Di seguito il programma delle gare della 35ª giornata di Serie A  (SEGUI  LA  CLASSIFICA  IN TEMPO  REALE)  ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina

35° GIORNATA

Venerdì 1 maggio 2026
PISA-LECCE20:45
Reti:  
Sabato 2 maggio 2026
UDINESE-TORINO15:00
Reti:  
COMO-NAPOLI18:00
Reti:  
ATALANTA-GENOA20:45
Reti:  
Domenica 3 maggio 2026
BOLOGNA-CAGLIARI12:30
Reti: 
SASSUOLO-MILAN15:00
Reti:  
JUVENTUS-HELLAS VERONA18:00
Reti:  
INTER-PARMA20:45
Reti:  
Lunedì 4 maggio 2026
CREMONESE-LAZIO18:30
Reti:  
ROMA-FIORENTINA20:45
Reti:  
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