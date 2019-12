Ribery si deve operare. Montella privato della sua stella nei prossimi big match

Il suo ritorno era atteso proprio per domenica sera, stringendo magari i denti e forzando i tempi. Per Fiorentina-Inter il popolo viola sperava nel ritorno della sua stella Franck Ribery, fermato nelle ultime settimane dall’infortunio subito alla caviglia nella gara contro il Lecce. Purtroppo, come riporta anche La Repubblica questa mattina, la Fiorentina e Vincenzo Montella non potranno contare sul numero 7 viola che non solo non sarà della partita ma sarà costretto a subire un’operazione al fine di ottenere un recupero totale. Una tegola pesantissima per la Fiorentina visto il momento attuale della squadra ed anche il calendario: Inter ed a seguire Roma per chiudere questo 2019.

Domenica sera al Franchi la squadra viola potrebbe quindi esser schierata con il 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic in attacco. Tra le note positive il recupero di capitan Pezzella e di Federico Chiesa.