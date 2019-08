Prima giornata: quanti falli a Sottil, Castrovilli nella top ten dei chilometri percorsi

Parma–Juventus è stata la partita in cui si è corso di più (217.468 km). Al Tardini i gialloblù hanno percorso 109.218 km, i bianconeri 108.250 km. A livello individuale è il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic ad aver percorso più chilometri (12.512), seguito da Zan Majer del Lecce (11.963) e da Florian Ayè del Brescia (11.958). Castrovilli della Fiorentina, nono in questa speciale classifica, ne ha percorsi 11.752. Il top sprinter di giornata è l’attaccante del Torino Simone Zaza, che ha compiuto l’accelerazione più forte raggiungendo la soglia dei 34.56 km/h, secondo Berat Djimsiti (34.26), terzo Sofyan Amrabat (33.93).

—> Cristiano Ronaldo ed Edin Dzeko, hanno cercato più di tutti la via del gol con 6 conclusioni in totale, mentre Luis Muriel, Alejandro Gomez e Ciro Immobilehanno trovato in ben 4 occasioni lo specchio della porta. Le altre statistiche sui singoli evidenziano le prestazioni di Etrit Berisha, con il maggior numero di parate (6), di Jhon Chancellor per numero di palloni recuperati (36), mentre Josè Callejon e Riccardo Sottil hanno subito più falli di tutti (6).

