Torna anche quest'anno la nostra rubrica che riassume le medie delle pagelle dei giocatori della Fiorentina. Prendiamo in esame voti di 6 quotidiani, quelli espressi da Radio Bruno e naturalmente i nostri.

Fiorentina-Benevento

La prima gara ci regala un en plein di sufficienze conche arrivano al 7 tallonati da vicino da. Non brillano i subentrati anche perché la partita aveva poco da dire essendo già incanalata a favore della Fiorentina. Quella di lunedì sera contro la Roma (la prima di campionato) sarà la vera prova del fuoco per i viola di Fabio Grosso.