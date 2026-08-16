La media delle valutazioni di otto organi di stampa dei giocatori della Fiorentina
VIDEO - Grosso: "Stiamo crescendo, ma non dobbiamo staccare la spina"
Torna anche quest'anno la nostra rubrica che riassume le medie delle pagelle dei giocatori della Fiorentina. Prendiamo in esame voti di 6 quotidiani, quelli espressi da Radio Bruno e naturalmente i nostri.
Fiorentina-BeneventoLa prima gara ci regala un en plein di sufficienze con Atta e Kean che arrivano al 7 tallonati da vicino da Ranieri e Ndour. Non brillano i subentrati anche perché la partita aveva poco da dire essendo già incanalata a favore della Fiorentina. Quella di lunedì sera contro la Roma (la prima di campionato) sarà la vera prova del fuoco per i viola di Fabio Grosso.
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