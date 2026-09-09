L'ultimo successo della Fiorentina nella prima gara ufficiale dopo un cambio alla guida tecnica risale al 2012

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra via Bellini V100LA

Vinciguerra: "Lo stadio di Via Bellini 100 anni dopo" [VIDEO]

Di seguito le prime partite degli ultimi 10 allenatori viola subentrati a tecnici esonerati e dimessi. Da evidenziare i soli due successi, entrambi conseguiti in trasferta, ottenuti da Sergio Buso nel 2004 e da Vincenzo Guerini nel 2012 ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

Data Allenatore Gara
27.10.04 BUSO Reggina-Fiorentina 1-2
26.01.05 ZOFF [C.I.] Roma-Fiorentina 1-0
19.11.11 ROSSI D. Fiorentina-Milan 0-0
05.05.12 GUERINI Lecce-Fiorentina 0-1
14.04.19 MONTELLA Bologna-Fiorentina 0-0
06.01.20 IACHINI Bologna-Fiorentina 1-1
22.11.20 PRANDELLI Fiorentina-Benevento 0-1
03.04.21 IACHINI Genoa-Fiorentina 1-1
06.11.25 GALLOPPA [ECL] Mainz-Fiorentina 2-1
22.11.25 VANOLI Fiorentina-Juventus 1-1
11.09.26 VANOLI Venezia-Fiorentina
Guerini

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