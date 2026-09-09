L'ultimo successo della Fiorentina nella prima gara ufficiale dopo un cambio alla guida tecnica risale al 2012
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Di seguito le prime partite degli ultimi 10 allenatori viola subentrati a tecnici esonerati e dimessi. Da evidenziare i soli due successi, entrambi conseguiti in trasferta, ottenuti da Sergio Buso nel 2004 e da Vincenzo Guerini nel 2012 ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27
|Data
|Allenatore
|Gara
|27.10.04
|BUSO
|Reggina-Fiorentina 1-2
|26.01.05
|ZOFF
|[C.I.] Roma-Fiorentina 1-0
|19.11.11
|ROSSI D.
|Fiorentina-Milan 0-0
|05.05.12
|GUERINI
|Lecce-Fiorentina 0-1
|14.04.19
|MONTELLA
|Bologna-Fiorentina 0-0
|06.01.20
|IACHINI
|Bologna-Fiorentina 1-1
|22.11.20
|PRANDELLI
|Fiorentina-Benevento 0-1
|03.04.21
|IACHINI
|Genoa-Fiorentina 1-1
|06.11.25
|GALLOPPA
|[ECL] Mainz-Fiorentina 2-1
|22.11.25
|VANOLI
|Fiorentina-Juventus 1-1
|11.09.26
|VANOLI
|Venezia-Fiorentina
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