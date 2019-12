Il diesel viola: è la crisi del gol nei primi 66 minuti

La Nazione snocciola un po’ di numeri:

Ciò che sta mancando di più alla Fiorentina nelle ultime gare è, soprattutto, la fase realizzativa nei primi… 66 minuti e i numeri lo dimostrano. Dall’undicesimo turno – pareggio col Parma grazie ad una rete di Castrovilli al 67° minuto – la squadra viola ha raccolto solo 2 punti in 6 gare (media di 0,33 punti) segnando solo 5 gol e tutti dopo il 66° minuto. Nelle ultime 4 gare, la Fiorentina non è riuscita a segnare nei primi 90 minuti, visto che contro Torino ed Inter i gol sono arrivati nel recupero. Nelle prime 10 giornate, che avevano visto la squadra viola andare a segno diverse volte prima del 67° minuto di gioco, la Fiorentina aveva raccolto 15 punti, cioè 1,5 in media a gara, quota che, se avesse mantenuto anche negli ultimi 6 turni, ora avrebbe occupato una posizione in zona Europa League. Contro la Roma, quindi, l’auspicio è che la partenza della Fiorentina torni ad essere a “benzina” e non a “diesel”, anche perché, ogni volta che la squadra di Montella ha segnato prima del… 67° minuto, ha ottenuto 10 punti in 6 gare, ossia 1,67 punti in media, che avrebbero fruttato 10 punti in più rispetto agli attuali 17 sei viola avessero segnato almeno una volta nei primi due terzi di gara.