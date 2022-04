Il bilancio delle gare pre-pasquali: da inizio 2000 risultati in altalena

L'analisi statistica del quotidiano oggi in edicola

Il rapporto della Fiorentina e la viglia pasquale nel nuovo millennio è abbastanza positivo in Serie A. Il bilancio delle 17 partite pre-pasquale, infatti, è in attivo per i viola grazie a 9 vittorie e 6 sconfitte. I soli 2 pari stanno ad indicare la bassa propensione della squadra gigliata alla divisione della posta in palio in questo periodo. Le prime gare pasquali degli anni “duemila” non costituiscono , certo un bel ricordo: sconfitta con la Juve nel 200, vittoria con il Lecce nel 2001 nel pieno della contestazione a Vittorio Cecchi Gori e sconfitta casalinga contro l’Inter nel 2002 con i tifosi viola che disertarono completamente la Curva Fiesole. Solo 4 mesi dopo il fallimento mise fine a quella triste agonia. Nell’iniziale periodo dei Della Valle, a Fiorentina divenne, praticamente, invincibile nelle gare pre-pasquali in virtù di 6 vittorie ed un pareggio nelle prime 7 partite. Poi, dopo quel memorabile Milan-Fiorentina 1-2 del 2012, il calo nelle successive 7 gare: 2 successi (l'ultimo col Crotone nel 2018), 4 ko e un pari: lo scorso anno in trasferta col Genoa. Considerato che nel 2020 non si era giocato per il Covid, la squadra viola, dopo 4 anni, ha voglia di ritrovare una bella sorpresa nell’uovo. (Lo scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione)