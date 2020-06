Giudice Sportivo: due giornate di squalifca a Vlahovic

Il Giudice Sportivo ha squalificato Dusan Vlahovic per due giornate “per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto“. Si legge così nel comunicato. Il serbo, quindi, salterà le gare contro il Sassuolo e il Parma.

Settima sanzione per Dalbert, sesta per Milenkovic. Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è stato squalificato per un turno “per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza l’operato arbitrale“.