Fiorentina-Verona, ossia attacchi spuntati a confronto. Scaligeri più imprevedibili

Nonostante la quota record di reti segnate in Serie A (soprattutto dopo il lockdown CLICCA), la gara Fiorentina-Verona non lascia a presagire un granché sotto l’aspetto realizzativo.

Da una parte, infatti, troviamo la Fiorentina col terzo peggior attacco casalingo (solo 15 gol in 16 apparizioni al “Franchi”), dall’altro c’é il terzo peggior attacco esterno, quello del Verona, in grado di andare a segno, in media, una sola volta ogni partita disputata lontano dal Bentegodi.

Per quello che concerne il Verona dobbiamo evidenziare, però, l’imprevedibilità del reparto offensivo della squadra di Juric in trasferta, in cui è rimasta a secco 4 volte, ma, in 3 occasioni, è riuscita a realizzare più di un gol.

Decisamente peggiore la situazione in casa viola. La Fiorentina, infatti, in 4 casi non è riuscita a segnare sul proprio terreno di gioco e solo 2 volte è riuscita a segnare più di un gol, l’ultima volta, addirittura, il 25 settembre scorso in occasione di Fiorentina-Sampdoria 2-1, valida per la 5° giornata.

In pratica possiamo evidenziare come i gigliati nelle ultime 13 apparizioni interne abbiano segnato solo 10 reti, senza riuscire a realizzare almeno 2 reti in una singola partita.