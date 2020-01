Fiorentina-Genoa: la prima sfida nel 1928, quando l’arbitro fu rincorso fino alla stazione

Si rinnova l’ultranovantennale sfida fra viola e grifoni. Il primo confronto fra le due squadre risale, infatti, al 21 ottobre 1928 a Firenze, stadio di via Bellini, e vide l’affermazione del Genoa sugli strisciati biancorossi per 2-1. Quella gara – ricorda La Nazione – passò alla storia soprattutto per il burrascoso dopo partita, che vide protagonista, in negativo, l’arbitro Silo Galassi di Torino raggiunto, anzi, inseguito, in maniera non proprio amichevole da diversi tifosi gigliati alla stazione di Signa. Nonostante quell’iniziale sconfitta la Fiorentina ha ottenuto, in seguito, diversi successi contro la squadra ligure, tanto che il bilancio delle 109 gare disputate è nettamente a favore della squadra viola, grazie a 47 vittorie e 25 sconfitte. A Firenze, in particolar modo, il consuntivo dei 53 scontri diretti in partite ufficiali, diventa ancora più a tinte viola: 32 successi e solo 5 sconfitte, l’ultima delle quali datata 27 marzo 1977.