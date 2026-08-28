La giornata di ieri è stata quella della cessione di Moise Kean in casa Fiorentina. Una cessione che obbliga Fabio Paratici a trovare un sostituto. Il profilo scelto è quello di Joshua Zirkzee, e le trattative sono già state avviate. Cpme scrive Repubblica, l'ex Bologna vuole tornare in Italia.

La Juventus lo seguiva, ma la mancata uscita di David ha bloccato tutto. Paratici è riuscito ad inserirsi grazie ai suoi contatti con l'entourage del ragazzo. L'operazione è vicina alla chiusura, anche se ancora mancano alcuni dettagli. Zirkzee deve ancora accettare definitivamente la destinazione, e le due società devono ancora scegliere il prezzo dell'eventuale riscatto.