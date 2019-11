Fiorentina, dopo la sosta arriva il pareggio: i numeri

La Nazione si concentra sulle statistiche della Fiorentina al ritorno della pausa per le nazionali. Il 14 settembre contro la Juventus e il 21 ottobre contro il Brescia la squadra viola ha pareggiato per 0-0. Scendendo nello specifico possiamo evidenziare anche il fatto che si tratta delle “uniche” due gare di questa stagione, sulle 13 disputate, in cui i viola non sono riusciti ad andare a segno. Andando più a ritroso ci accorgiamo, però, che questa “pareggite” post sosta dovuta alle gare delle nazionali, è stata “ereditata” dalla gestione Pioli, in quanto, anche le ultime 3 gare, disputate a distanza di 2 settimane dalla Fiorentina nello scorso campionato, sono terminate tutte in parità: in casa, e sempre per 1-1, contro Cagliari e Torino, e fuori casa contro il Bologna (0-0). Altra statistica, mista a curiosità: nelle ultime due occasioni, in cui la Fiorentina si è trovata a riprendere il gioco dopo la sosta sul terreno del “Bentegodi” contro il Verona, ha conquistato due successi: 23 novembre 2014 (Verona-Fiorentina 1-2) e 10 settembre 2017 (Verona-Fiorentina 0-5).