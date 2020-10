Fiorentina a caccia della vittoria numero 50 contro l’Udinese

Fiorentina-Udinese, ossia un crocevia statistico a forti tinte viola per quello che concerne lo storico, più tendente al grigio per quello che riguarda il periodo attuale. Le due squadre – scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione – si incontreranno oggi pomeriggio per la 100° volta in gare ufficiali, con la possibilità per i viola di conquistare la 50’ vittoria contro i friulani, che non riescono a superare i gigliati dal 20 aprile 2016. A dar man forte a questi numeri decisamente “tondi” ci pensa il ruolino di marcia casalingo della Fiorentina: 35 successi e solo 5 sconfitte su 50 incroci ufficiali contro l’Udinese, reduce, a sua volta, da 13 sconfitte consecutive al “Franchi” (12 in Serie A ed una in Coppa Italia). L’ultima affermazione dei bianconeri a Campo di Marte risale all’11 novembre 2007, grazie ai gol di Quagliarella e Di Natale.