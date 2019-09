Difesa, c’è da trovare l’equilibrio. E le gerarchie a sinistra…

Non è partita bene la stagione per il reparto difensivo viola, per il Corriere Fiorentino il bilancio dei gol subiti è negativo. Nelle tre sfide contro Monza, Napoli e Genoa sono state subite sette reti, più di due di media a partita. Non solo per “colpa” dei centrali Pezzella e Milenkovic. Lirola ha mostrato di prediligere la fase offensiva ma perché la squadra possa trovare equilibrio dovrà necessariamente apprendere anche quella difensiva. A sinistra invece si sono già alternati Terzic, Venuti e Ranieri, segno che le gerarchie ancora non sono stabilite. A Genova per la rimonta c’è stato il passaggio alla difesa a tre, e quando tornerà Caceres dall’Uruguay proverà a scalare posizioni. La situazione è fluida.