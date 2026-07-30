La Fiorentina torna a vincere un’amichevole internazionale dopo 2 anni, ma il bilancio dell’ultimo decennio contro avversari di livello resta negativo.
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La stagione delle amichevoli estive della Fiorentina, come ormai consuetudine, si è aperta con la gara interna contro la formazione giovanile, conclusasi con un netto 8-1 a favore dell’undici senior. Successivamente, i viola hanno superato per 1-0 il Gubbio, formazione militante in Serie C. La squadra gigliata è poi volata in Inghilterra per la tournée estiva, inaugurata dalla sconfitta per 3-2 contro i Queens Park Rangers, club che milita nella Championship (la Serie B inglese). La vittoria di ieri per 1-0 contro il Watford (Squadra di Championship) è stata tutt’altro che scontata: la Fiorentina è infatti tornata al successo in un amichevole internazionale a distanza di 724 giorni. L'ultimo precedente risaliva al 4 agosto 2024, data in cui i viola si imposero per 2-1 ai danni del Montpellier. La squadra di Fabio Grosso ha dunque interrotto un digiuno prolungato, ma resta un dato significativo da considerare: i gigliati faticano nelle amichevoli estive non appena il livello degli avversari si alza.
Considerando esclusivamente le amichevoli disputate nell’ultimo decennio contro avversari di livello comparabile: squadre militanti nella massima divisione dei principali campionati europei, oltre a formazioni di seconde divisioni caratterizzate da un livello tecnico particolarmente elevato, dal 2016 a oggi emergono 35 partite di questo tipo. Il bilancio viola è di 8 vittorie (22,9%), 11 pareggi (31,4%) e 16 sconfitte (45,7%), un rendimento negativo che conferma come la Fiorentina abbia spesso incontrato maggiori difficoltà non appena il tasso tecnico degli avversari aumenta.
Di seguito l'elenco completo delle amichevoli nell’ultimo decennio contro avversari di livello comparabile:
|DATA
|PARTITA
|RIS.
|CAMPIONATO
|23/07/2016
|FIORENTINA - Panetolikos
|3-0
|Primo livello (Souper Ligka Ellada)
|31/07/2016
|FIORENTINA - Celta Vigo
|0-1
|Primo livello (La Liga)
|04/08/2016
|FIORENTINA - Bayer Leverkusen
|1-3
|Primo livello (Bundesliga 1)
|07/08/2016
|FIORENTINA - Schalke 04
|1-3
|Primo livello (Bundesliga 1)
|13/08/2016
|Valencia CF - FIORENTINA
|2-1
|Primo livello (La Liga)
|29/07/2017
|Sporting - FIORENTINA
|1-0
|Primo livello (Primera Liga)
|01/08/2017
|Eintracht Braunschweig - FIORENTINA
|2-3
|Secondo livello (Bundesliga 2)
|06/08/2017
|Wolfsburg - FIORENTINA
|0-2
|Primo livello (Bundesliga 1)
|23/08/2017
|Real Madrid - FIORENTINA
|2-1
|Primo livello (La Liga)
|28/07/2018
|FIORENTINA - Duisburg
|0-0
|Secondo livello (Bundesliga 2)
|28/07/2018
|FIORENTINA - Fulham
|0-0
|Primo livello (Premier League)
|01/08/2018
|Heracles Almelo - FIORENTINA
|0-2
|Primo livello (Eridivise)
|04/08/2018
|Fortuna Düsseldorf - FIORENTINA
|1-1
|Primo livello (Bundesliga 1)
|05/08/2018
|FIORENTINA - Athletic Club
|0-0
|Primo livello (La Liga)
|05/08/2018
|Mainz - FIORENTINA
|0-0
|Primo livello (Bundesliga 1)
|11/08/2018
|Schalke 04 - FIORENTINA
|3-0
|Primo livello (Bundesliga 1)
|21/07/2019
|Arsenal - FIORENTINA
|3-0
|Primo livello (Premier League)
|25/07/2019
|Benfica - FIORENTINA
|2-1
|Primo livello (Primera Liga)
|11/08/2019
|FIORENTINA - Galatasaray
|4-1
|Primo livello (Super Lig)
|2020
|Nessuna amichevole di alto livello disputata.
|07/08/2021
|FIORENTINA - Espanyol
|0-0
|Primo livello (La Liga)
|31/07/2022
|Galatasaray - FIORENTINA
|2-1
|Primo livello (Super Lig)
|06/08/2022
|Real Betis - FIORENTINA
|3-1
|Primo livello (La Liga)
|26/07/2023
|Stella Rossa - FIORENTINA
|5-0
|Primo livello (SuperLiga)
|05/08/2023
|Newcastle United - FIORENTINA
|2-0
|Primo livello (Premier)
|06/08/2023
|FIORENTINA - OGC Nizza
|2-1
|Primo livello (Ligue 1)
|12/08/2023
|FIORENTINA - OFI Creta
|1-1
|Primo livello (Souper Ligka Ellada)
|27/07/2024
|Preston - FIORENTINA
|2-1
|Secondo livello (Championship)
|30/07/2024
|Hull City - FIORENTINA
|2-2
|Secondo livello (Championship)
|04/08/2024
|FIORENTINA - Montpellier
|2-1
|Primo livello (Ligue 1)
|10/08/2024
|Friburgo - FIORENTINA
|2-2
|Primo livello (Bundesliga 1)
|03/08/2025
|Leicester City - FIORENTINA
|2-0
|Secondo livello (Championship)
|05/08/2025
|Nottingham Forest - FIORENTINA
|0-0
|Primo livello (Premier)
|09/08/2025
|Manchester United - FIORENTINA
|1-1
|Primo livello (Premier)
|25/07/2026
|QPR - FIORENTINA
|3-2
|Secondo livello (Championship)
|29/07/2026
|Watford - FIORENTINA
|0-1
|Secondo livello (Championship)
|01/08/2026
|Real Madrid - FIORENTINA
|da giocarsi
|Primo livello (La Liga)
|06/08/2026
|FIORENTINA - Dep. La Coruna
|da giocarsi
|Primo livello (La Liga)
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