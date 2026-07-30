La stagione delle amichevoli estive della Fiorentina, come ormai consuetudine, si è aperta con la gara interna contro la formazione giovanile, conclusasi con un netto 8-1 a favore dell’undici senior. Successivamente, i viola hanno superato per 1-0 il Gubbio, formazione militante in Serie C. La squadra gigliata è poi volata in Inghilterra per la tournée estiva, inaugurata dalla sconfitta per 3-2 contro i Queens Park Rangers, club che milita nella Championship (la Serie B inglese). La vittoria di ieri per 1-0 contro il Watford (Squadra di Championship) è stata tutt’altro che scontata: la Fiorentina è infatti tornata al successo in un amichevole internazionale a distanza di 724 giorni. L'ultimo precedente risaliva al 4 agosto 2024, data in cui i viola si imposero per 2-1 ai danni del Montpellier. La squadra di Fabio Grosso ha dunque interrotto un digiuno prolungato, ma resta un dato significativo da considerare: i gigliati faticano nelle amichevoli estive non appena il livello degli avversari si alza.

Considerando esclusivamente le amichevoli disputate nell’ultimo decennio contro avversari di livello comparabile: squadre militanti nella massima divisione dei principali campionati europei, oltre a formazioni di seconde divisioni caratterizzate da un livello tecnico particolarmente elevato, dal 2016 a oggi emergono 35 partite di questo tipo. Il bilancio viola è di 8 vittorie (22,9%), 11 pareggi (31,4%) e 16 sconfitte (45,7%), un rendimento negativo che conferma come la Fiorentina abbia spesso incontrato maggiori difficoltà non appena il tasso tecnico degli avversari aumenta.

Di seguito l'elenco completo delle amichevoli nell’ultimo decennio contro avversari di livello comparabile:

DATA PARTITA RIS. CAMPIONATO 23/07/2016 FIORENTINA - Panetolikos 3-0 Primo livello (Souper Ligka Ellada) 31/07/2016 FIORENTINA - Celta Vigo 0-1 Primo livello (La Liga) 04/08/2016 FIORENTINA - Bayer Leverkusen 1-3 Primo livello (Bundesliga 1) 07/08/2016 FIORENTINA - Schalke 04 1-3 Primo livello (Bundesliga 1) 13/08/2016 Valencia CF - FIORENTINA 2-1 Primo livello (La Liga) 29/07/2017 Sporting - FIORENTINA 1-0 Primo livello (Primera Liga) 01/08/2017 Eintracht Braunschweig - FIORENTINA 2-3 Secondo livello (Bundesliga 2) 06/08/2017 Wolfsburg - FIORENTINA 0-2 Primo livello (Bundesliga 1) 23/08/2017 Real Madrid - FIORENTINA 2-1 Primo livello (La Liga) 28/07/2018 FIORENTINA - Duisburg 0-0 Secondo livello (Bundesliga 2) 28/07/2018 FIORENTINA - Fulham 0-0 Primo livello (Premier League) 01/08/2018 Heracles Almelo - FIORENTINA 0-2 Primo livello (Eridivise) 04/08/2018 Fortuna Düsseldorf - FIORENTINA 1-1 Primo livello (Bundesliga 1) 05/08/2018 FIORENTINA - Athletic Club 0-0 Primo livello (La Liga) 05/08/2018 Mainz - FIORENTINA 0-0 Primo livello (Bundesliga 1) 11/08/2018 Schalke 04 - FIORENTINA 3-0 Primo livello (Bundesliga 1) 21/07/2019 Arsenal - FIORENTINA 3-0 Primo livello (Premier League) 25/07/2019 Benfica - FIORENTINA 2-1 Primo livello (Primera Liga) 11/08/2019 FIORENTINA - Galatasaray 4-1 Primo livello (Super Lig) 2020 Nessuna amichevole di alto livello disputata. 07/08/2021 FIORENTINA - Espanyol 0-0 Primo livello (La Liga) 31/07/2022 Galatasaray - FIORENTINA 2-1 Primo livello (Super Lig) 06/08/2022 Real Betis - FIORENTINA 3-1 Primo livello (La Liga) 26/07/2023 Stella Rossa - FIORENTINA 5-0 Primo livello (SuperLiga) 05/08/2023 Newcastle United - FIORENTINA 2-0 Primo livello (Premier) 06/08/2023 FIORENTINA - OGC Nizza 2-1 Primo livello (Ligue 1) 12/08/2023 FIORENTINA - OFI Creta 1-1 Primo livello (Souper Ligka Ellada) 27/07/2024 Preston - FIORENTINA 2-1 Secondo livello (Championship) 30/07/2024 Hull City - FIORENTINA 2-2 Secondo livello (Championship) 04/08/2024 FIORENTINA - Montpellier 2-1 Primo livello (Ligue 1) 10/08/2024 Friburgo - FIORENTINA 2-2 Primo livello (Bundesliga 1) 03/08/2025 Leicester City - FIORENTINA 2-0 Secondo livello (Championship) 05/08/2025 Nottingham Forest - FIORENTINA 0-0 Primo livello (Premier) 09/08/2025 Manchester United - FIORENTINA 1-1 Primo livello (Premier) 25/07/2026 QPR - FIORENTINA 3-2 Secondo livello (Championship) 29/07/2026 Watford - FIORENTINA 0-1 Secondo livello (Championship) 01/08/2026 Real Madrid - FIORENTINA da giocarsi Primo livello (La Liga) 06/08/2026 FIORENTINA - Dep. La Coruna da giocarsi Primo livello (La Liga)