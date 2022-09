Da quando c’é il VAR i rigori contro la Juventus sono raddoppiati!

Negli ultimi 6 campionati (compreso quello in corso) la percentuale dei rigori concessi in Serie A, rispetto ai 6 tornei precedenti, è salita dell'11% circa. A fare lievitare questa cifra, arrivata a toccare anche la quota record di 187 penalty concessi solo nel campionato 2019-20, ha contribuito l'introduzione del VAR [LEGGI TUTTI I NUMERI]. Per quello che concerne, invece, le singole squadre è interessante sottolineare come, da quando è stato introdotto il VAR (2017-18), sempre facendo riferimento ai sei anni precedenti, alla Juventus siano stati fischiati contro il doppio dei rigori (passando, in media, da uno ogni 10,9 gare ad uno ogni 5,2 partite), a differenza dell'Inter, che ha visto quasi dimezzare questa cifra. Da segnalare un aumento del 27% dei rigori contro anche per la Fiorentina dopo l'introduzione del VAR [LEGGI LA CLASSIFICA CON LE VARIAZIONI].