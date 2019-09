Già un gol e mezzo (leggasi autorete di Palomino) in questo avvio di stagione e un ruolo più offensivo che lo ha avvicinato ulteriormente alla porta. Federico Chiesa non può più essere semplicemente catalogato come esterno d’attacco, ma come l’uomo più propositivo in zona gol della nuova Fiorentina. Dopo cinque giornate di campionato il n° 25 viola è infatti il giocatore che ha tentato più conclusioni di tutti in Serie A (18), seguito da un nutrito gruppo di prime punte. Non solo, è quello insieme a Berardi e Correa ad aver inquadrato più di tutti gli altri lo specchio della porta. La mira sarà sicuramente ancora da affinare, ma quest’anno – forse – riusciremo a vedere la sua completa maturazione anche sotto porta.