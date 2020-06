Ottavo scudetto consecutivo per il Bayern, ma non è la prima tedesca a compiere questa “impresa”

Grazie al successo per 1-0 in trasferta a Brema contro il Werder il Bayern di Monaco si è aggiudicato il 30° scudetto della storia con 2 giornate d’anticipo. Per la squadra bavarese si tratta, anche, dell’ottavo titolo nazionale consecutivo. A livello continentale il Bayern è diventata la 21° squadra a vincere 8 scudetti consecutivi [CLICCA PER LEGGERE LA LISTA COMPLETA]. Da evidenziare il fatto che, comunque, il Bayern non sia la prima squadra tedesca a compiere questa impresa, in quanto c’era già riuscita la Dinamo Berlino nel campionato della Germania Orientale negli anni ottanta, prima dell’unificazione delle due germanie.