5° sconfitta stagionale in Europa, stabilito un altro record negativo assoluto

Contro il Crystal Palace la Fiorentina ha conseguito la 19° sconfitta stagionale (13 in Serie A, 5 in Conference League e una in Coppa Italia). Le 5 gare perse in Conference League rappresentano, purtroppo, il nuovo record negativo storico per la squadra viola. Il precedente primato negativo di 4 sconfitte apparteneva alla seguenti stagioni: 1961-62 [Coppa delle Coppe e Coppa Mitropa], 1969-70 [Coppa Campioni, Torneo Anglo Italiano e Coppa delle Alpi] e 2022-23 [Conference League] ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina