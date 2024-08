Una mediana da completare: Amrabat può rimanere, Arthur colpo last minute

Se una cosa è certa è che la mediana viola è tutt'altro che completa. Le strade percorribili dalla società viola sono due: In caso di permanenza di Sofyan Amrabat , la Fiorentina andrebbe a perfezionare solo un colpo per il centrocampo: il marocchino piace molto a mister Palladino e lo stesso giocatore ha aperto ad una permanenza a Firenze in caso di mancate offerte dalla Premier.

Nel caso in cui anche Amrabat dica addio a Firenze, la Fiorentina si troverà a dover perfezionare un doppio colpo per la mediana. Bove e Lovric sono due nomi che circolano da tempo in casa Fiorentina, ma non è da escludere un ritorno di Arthur in maglia viola, un'operazione che potrebbe essere conclusa un attimo prima della chiusura del mercato.