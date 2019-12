Tre rinforzi, uno per reparto a partire dall’attacco. Rocco Commisso ha dato il via libera e adesso sta a Pradè e Barone trasformare le idee in acquisti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i fari sono puntati sul reparto avanzato dove Ribery starà fuori un altro paio di mesi, Pedro andrà a giocare in prestito e Vlahovic per ora è solo un gran talento. Il mirino dei dirigenti viola è puntato su Patrick Cutrone (SCHEDA), anche se la prima richiesta (21 milioni) ha spaventato la Fiorentina che è disposta a 3-4 di prestito con diritto di riscatto a 15, per un massimo esborso di 18-19 milioni.

La nuova scommessa potrebbe essere Krzysztof Piatek, il cui spazio in rossonero diminuirà dopo l’arrivo di Ibrahimovic LA SCHEDA DEL POLACCO. La Fiorentina è molto interessata perché lo considera il centravanti perfetto in un tridente con Chiesa e Ribery. Il Milan non vuole svenderlo, ma i dirigenti viola cercheranno di capire se esiste una possibilità di venderlo. Inoltre ci sono altre due piste in piedi: Simone Zaza e Andrea Petagna.