La Fiorentina torna all’assalto di Berardi: la grande scelta del giocatore

Domenico Berardi (SCHEDA) e la Fiorentina, forse si può ancora fare. Lo sostiene stamattina La Gazzetta di Modena, che in prima pagina titola “Sassuolo a vita o Fiorentina: la grande scelta di Berardi”. Il quotidiano, al suo interno, torna sul pressing estivo della Fiorentina sul giocatore (LEGGI) ponendo l’accento sull’interesse ancora vivo da parte della società viola. La tentazione per Berardi è forte, ma se dovesse restare sarebbe ipotizzabile una sua permanenza a vita in maglia neroverde. A breve l’incontro tra il giocatore ed il club emiliano per fare chiarezza sul futuro, con la Fiorentina che resta alla finestra.