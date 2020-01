Stadio, Pupo: “Commisso non si arrenderà e supererà gli ostacoli”

In casa Fiorentina è caldissimo il dibattito sul nuovo stadio. Su questo tema il Corriere Fiorentino ha intervistato il cantante e noto tifoso viola Pupo:

Sono vicino al presidente, conosco il sistema americano e non fatico a credere che il suo morale oggi sia basso. Commisso ha grandi valori e non si ferma davanti agli ostacoli. Li supera. Non si arrenderà, certamente queste fastidiose vicende per ora gli hanno causato delusione. La Fiorentina è la mia squadra del cuore e sono sicuro che Rocco troverà col Comune una soluzione