Senza Ribery mancano vittorie e personalità: un caso? I numeri a confronto

Sul Corriere Fiorentino si parla di Franck Ribery. Con lui in campo dal primo minuto la Fiorentina ha collezionato 12 punti in 7 partite, 1,71 di media a gara. Ma anche nelle gare nelle quali è subentrato ha inciso sulla partita. Probabilmente non è un caso, guardando i dati della Fiorentina senza di lui: 4 punti in 5 partite, media di 0,8. Un’assenza che pesa dal punto di vista caratteriale e della produzione offensiva.