Rocco è stato di parola. Amrabat è la svolta nel progetto Fiorentina

Rocco è stato di parola. Aveva promesso investimenti importanti e non si è tirato indietro. Nella stagione 2020-21 – scrive La Gazzetta dello Sport – l’obiettivo sarà conquistare un posto in Europa. Per riuscirci sono arrivati giocatori di medio alto livello. Ogni acquisto è figlio di un’idea. E’ chiaro che l’affare che segna la svolta nel progetto Fiorentina è legato all’operazione Amrabat, costato sui 20 milioni e disponibile da luglio. Poteva andare all’Inter o al Napoli, ma alla fine ha scelto Firenze per il progetto ambizioso di Rocco.

