Richieste per Vlahovic, ma dovrebbe restare alla Fiorentina

E’ vero, la partita di ieri contro il Val di Fassa non contava niente, ma Vlahovic è stato, senza dubbio, il grande protagonista della prima sgambata stagionale, segnando una tripletta. Il serbo classe 2000 sta facendo innamorare Montella e la dirigenza americana. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per lui sono arrivate sei-sette richieste, ma difficilmente si muoverà.