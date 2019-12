Ribery, stop più lungo del previsto. Tornerà forse a marzo

Operazione ok, ma bisognerà aspettare almeno fino a marzo per rivedere Franck Ribery allenarsi insieme ai suoi compagni. Come scrive il Corriere Fiorentino sarà uno stop lungo e pesante, che compromette la sua presenza nella parte centrale del campionato dove si decide l’intera stagione della Fiorentina. Ieri mattina il francese è stato operato in Germania alla caviglia infortunata nello scontro con Tachsidis e la procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita. La riabilitazione avverrà a Firenze, dove verrà seguito passo passo dal dottor Pengue e dal fisioterapista Simone Michelassi. Il rientro? Si presume che possa avvenire nella gara contro il Brescia o nella trasferta di Roma contro la Lazio, ma comunque non avverrà prima di 10 settimane.