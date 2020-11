Prandelli in silenzio, a Firenze tra olivi e voglia di calcio

“Quando una vecchia fiamma è in difficoltà, anche l’ex più distante e insospettabile non può resistere al fascino che riemerge”. Così La Nazione introduce il possibile ritorno di Cesare Prandelli per il bis sulla panchina viola. Solo una chiamata della Fiorentina – scrive il quotidiano – potrebbe fargli abbandonare quella vita da esule del calcio che Cesare si è voluto ritagliare. Lontano da riflettori e clamore, a stretto contatto con la natura, si dedica alla raccolta e frangitura delle olive nella sua azienda agricola nel suo piccolo paradiso nel cuore di Firenze. Con la città gigliata ha formato un binomio inscindibile, da allenatore e non solo. Qui ha ritrovato l’amore e la serenità di una vita, e anche se stavolta avrebbe tutto da perdere e pochissimo da guadagnare, alla Fiorentina non riuscirebbe a dire di no: traghettare i viola in acque sicure, l’ammiraglio Prandelli è pronto a rifarsi dopo troppe esperienze negative.

