Prandelli sul momento viola: “Ora stiamo uniti. Mio ritorno? Ma se non me ne sarei mai andato…”

L’ex viola Cesare Prandelli è intervenuto a Radio Toscana:

Difesa a quattro? Siamo in una fase in cui abbiamo superato i numeri. Tornare alla Fiorentina? Non sarei mai voluto andare via, sono sempre in imbarazzo quando mi viene fatta questa domanda. Iachini? Gli do sostegno e supporto, ha bisogno di fare un passo in più e può riuscirci. Adesso dirigenza e società devono stare con lui e diventare un corpo unico. Spero trovi un sistema equilibrato che possa far andare avanti la stagione al meglio. Bonaventura? Fui il primo a portarlo in nazionale, è dinamico. Ha bisogno di un ruolo ben preciso, la Fiorentina ha tante mezze punte di qualità quindi vanno esaltati.