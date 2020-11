Prandelli cerca la scossa giusta: un confronto con la squadra per voltare pagina

La Fiorentina, dopo l’ennesima prova deludente, si aggrappa a Prandelli per ripartire. Il tecnico ha già avuto un colloquio con la squadra, la sconfitta con il Genoa ha riempito la testa del mister di Orzinuovi di pensieri. Prandelli, parlando con i giocatori è tornato a premere il tasto dell’attaccamento e della necessità di giocare per quei tifosi che allo stadio non possono neanche andarci. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria con gli infortuni di Ribery e Bonaventura che sono meno gravi del previsto L’occasione per ripartire è molto vicina, visto che domani ci sarà la gara contro l’Udinese in Coppa Italia. Il tempo per voltare pagina c’è e pensare alla zona retrocessione è prematuro, ma adesso i bonus sono finiti. Lo scrive La Repubblica.

Borja Valero e la 250ª dal gusto amaro: “Bel traguardo, ma non c’è niente da festeggiare”