Secondo gol consecutivo per Pedro Guilherme Abreu Dos Santos, come riportato dal Corriere dello Sport.

Dopo il periodo nero in maglia viola, il centravanti sembra rinato alla corte del Flamengo. In pochi giorni sono già due le reti messe a segno al Maracanà di Rio de Janeiro, sempre subentrando dalla panchina. Dopo il gol al debutto, è arrivato il bis contro il Madureira, celebrando il tutto con il suo solito inchino verso i tifosi. Soltanto il tempo esprimerà il verdetto definitivo su un giocatore che in Italia è sembrato troppo acerbo. Se ne riparlerà tra un anno. La Fiorentina saggiamente ha mantenuto un opzione per riportarlo in Toscana, altrimenti sarà plusvalenza.