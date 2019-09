Pedro, ora l’avventura viola può iniziare: ecco quando sarà a disposizione

Ha dovuto attendere un po’ più del previsto, ma finalmente Pedro è arrivato a Firenze. Ve lo abbiamo raccontato ieri sera, dopo una giornata di attesa e (ahilui) di ritardi: prima burocratici, con i giorni in cui ha dovuto trattenersi in Brasile per i documenti, quindi logistici, con il ritardo aereo di qualche ora. Operazione da 13-14 milioni con il Fluminense, con percentuale sulla futura rivendita per il club brasiliano. Come scrive il Corriere Dello Sport, la giornata di oggi servirà per metabolizzare il fuso orario e per un po’ di riposo, mentre da domani l’attaccante sarà a disposizione di Montella per cominciare il suo percorso in viola. Una settimana intensa di lavoro, che porterà verso Fiorentina-Juventus, anche se lui dal Brasile già aveva le idee chiare: è pronto per giocare. L’infortunio al ginocchio è ormai alle spalle e la voglia non manca. Pedro è pronto e la sua avventura europea può davvero iniziare dopo l’approdo al Real Madrid soltanto sfiorato.