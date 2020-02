Pedro, ancora gol. Il brasiliano agguanta il pareggio del Flamengo nella finale di coppa

Di nuovo a segno l’ex attaccante della Fiorentina Pedro, rientrato in patria al Flamengo nella finestra di mercato invernale. L’attaccante nella finale di andata di Recopa Sudamericana tra Indipendente del Valle e Flamengo ha messo la propria firma con agguantando il pareggio del 2-2 definitivo per la squadra brasiliana. Palla bassa da destra ed un rapido movimento per calciare a rete e battere il portiere avversario.