Palladino valuta Mandragora. E Pongracic punta il Milan

Ecco come sta la Fiorentina in vista dell'impegno europeo di giovedì

Lunedì di riposo per la Fiorentina. Dopo lo 0-0 di Empoli ci sono state ventiquattro ore di pausa concesse da Palladino . Gli allenamenti riprendono oggi e al Viola Park sarà già l’antivigilia della prima di Conference.

Il tecnico viola dovrà valutare le condizioni di Mandragora, recuperabile per la gara coi New Saints di giovedì, mentre l'altro ai box, vale a dire Pongracic, dovrebbe essere risparmiato per poi puntare al rientro nella sfida contro il Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport.