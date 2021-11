Nico Gonzalez, via libera dei medici: rientro graduale, con il Milan…

L'argentino ieri è tornato a allenarsi dopo tre settimane

L’ultimo ok per il ritorno in campo di Nico Gonzalez è arrivato dal Policlinico Gemelli di Roma.

Una scelta precisa da parte della Fiorentina di far visitare l'argentino nella Capitale, per accertare valori a posto e nessuno strascico dopo la convivenza con il covid. Già ieri pomeriggio Nico è tornato in campo, ma il suo rientro sarà graduale per evitare guai muscolari dopo tre settimane di inattività. L'obiettivo è di averlo a disposizione contro il Milan, anche se al momento al sensazione è che al massimo potrà partire dalla panchina. Lo scrive La Nazione.