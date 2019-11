Nervoso e poco preciso: Chiesa, rendimento in calo. E presto si riparlerà del rinnovo

Due gol in dodici giornate, esattamente come un anno fa. In Serie A solo Ronaldo, Immobile e Correa hanno tentato più tiri in porta. Il problema di Federico Chiesa, però, non è solo la mira, ma anche un atteggiamento che continua a non convincere. Spesso nervoso, tende a incaponirsi nella ricerca della giocata individuale. E poi non parla: pochissimi post sui social e pochissime interviste, senza mai parlare di presente o futuro. Prima o poi dovrà esporsi, anche perché probabilmente a Natale la Fiorentina tornerà a proporgli il rinnovo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.